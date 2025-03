Beneteau : coule de -12%, sous 8,90E information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 10:30









(CercleFinance.com) - Beneteau coule de -12%, sous 8,90E suite à l'annonce d'une baisse de 37% du RNPG à 92,9MnsE en 2024, ainsi qu'une chute de -29,4%

du chiffre d'affaires.

Le titre ouvre un gros 'gap' de rupture sous 10,12E et manque de peu de refermer le 'gap' des 8,71E du 10 février.

Le principal support moyen terme est bien visible vers 8,4E (testé les 20/12/2024 et 13/01/2025).





