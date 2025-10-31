Beneteau, Coface, Vicat...l'agenda société France de lundi

information fournie par AOF • 31/10/2025 à 17:22

(AOF) - Beneteau

Le constructeur de bateaux à voiles et à moteur annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Biomérieux

Le spécialiste du diagnostic in vitro dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Coface

L'expert en assurance-crédit communiquera ses résultats du troisième trimestre.

Delfingen

La société spécialisée dans les solutions de protection des câblages électriques en environnement contraignant signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Vicat

Le cimentier présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.