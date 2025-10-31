Beneteau, Coface, Vicat...l'agenda société France de lundi

(AOF) - Beneteau
Le constructeur de bateaux à voiles et à moteur annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le spécialiste du diagnostic in vitro dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
L'expert en assurance-crédit communiquera ses résultats du troisième trimestre.
Delfingen
La société spécialisée dans les solutions de protection des câblages électriques en environnement contraignant signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le cimentier présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
