Beneteau: baisse de 29,4% du CA sur l'année 2024 information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 18:02









(CercleFinance.com) - Au quatrième trimestre, les ventes du Groupe ont atteint 298,3 ME, 'dépassant ainsi les dernières prévisions' selon la direction.



Sur l'ensemble de l'exercice 2024, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 1 034,4 ME, en repli de 29,4% par rapport à l'exercice 2023.



L'activité Voile, qui représente 49% des ventes de bateaux du Groupe, a baissé de 26,5% par rapport à la performance historique de 2023 en croissance de 31%.



L'activité Moteur, qui représente 51% des ventes de bateaux du Groupe, est en baisse de 32,5%. 'Elle est essentiellement impactée par l'effet des variations de stock chez les concessionnaires, les ventes aux clients finaux (sell-out) ayant progressé de 4% sur l'année' indique le groupe.



'L'activité du premier semestre 2025 devrait rester pénalisée par la poursuite du déstockage des réseaux, aux Etats-Unis comme en Europe, et par le ralentissement du marché de la voile multicoques. Le Groupe poursuit donc la mise en oeuvre de mesures d'adaptation de sa structure de coûts, tout en préservant ses capacités de rebond' indique la direction.





