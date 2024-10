Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Beneteau: abandon de créance au profit de GBI en Italie information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 07:07









(CercleFinance.com) - Conformément à l'autorisation donnée par son conseil d'administration le 24 septembre, Bénéteau indique avoir procédé le 30 septembre à un abandon de créance à hauteur de cinq millions d'euros au profit de sa filiale italienne détenue à 100%, GBI SpA.



Cette opération dans le cadre d'une convention réglementée vise à soutenir les activités du fabricant de navires de plaisance en Italie et de permettre à GBI SpA de respecter les dispositions du Code civil italien quant aux capitaux propres minimum requis.





