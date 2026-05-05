 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Beneteau
information fournie par AOF 05/05/2026 à 08:27

(Zonebourse.com) - Le groupe nautique enregistre un début d'année solide, porté par ses nouveaux modèles et un effet de décalage de livraisons. La visibilité reste toutefois conditionnée à l'évolution du contexte au Moyen-Orient. Le Groupe Beneteau publie un chiffre d'affaires de 169,5 millions d'euros, en hausse de 30,1% en données publiées et de 34,5% à taux de change constant. Le consensus était un peu plus optimiste et tablait sur 187 MEUR. Dans le détail, à change constant, l'activité Voile progresse de 18,6% portée par le succès des modèles lancés en 2025 et la reprise des ventes auprès des loueurs professionnels, en hausse de 22%. L'activité Moteur affiche une croissance particulièrement soutenue de 45,2%.

Par zone géographique, l'Amérique du Nord et Centrale enregistre une forte progression de 110,3% devant l'Europe ( 16%) tandis que l'activité recule de 46,3% dans les "Autres régions".

"Le niveau actuel du carnet de commandes reste solide, ce qui permet de maintenir les perspectives sur l'exercice, sous réserve d'une amélioration de la situation géopolitique d'ici la fin de ce premier semestre", a commenté Bruno Thivoyon, président du Directoire.

Côté perspectives, Beneteau confirme ses objectifs de "croissance significative des ventes sur l'ensemble de l'exercice". Cette guidance reste toutefois conditionnée à une amélioration de la situation au Moyen-Orient, alors que le groupe observe depuis mars un ralentissement marqué des prises de commandes.

Le carnet de commandes livrable sur l'année demeure néanmoins solide, en hausse de près de 10% à taux de change constant à fin avril.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

BENETEAU
6,7500 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 05/05/2026 à 08:27:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank