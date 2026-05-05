(Zonebourse.com) - Le groupe nautique enregistre un début d'année solide, porté par ses nouveaux modèles et un effet de décalage de livraisons. La visibilité reste toutefois conditionnée à l'évolution du contexte au Moyen-Orient. Le Groupe Beneteau publie un chiffre d'affaires de 169,5 millions d'euros, en hausse de 30,1% en données publiées et de 34,5% à taux de change constant. Le consensus était un peu plus optimiste et tablait sur 187 MEUR. Dans le détail, à change constant, l'activité Voile progresse de 18,6% portée par le succès des modèles lancés en 2025 et la reprise des ventes auprès des loueurs professionnels, en hausse de 22%. L'activité Moteur affiche une croissance particulièrement soutenue de 45,2%.
Par zone géographique, l'Amérique du Nord et Centrale enregistre une forte progression de 110,3% devant l'Europe ( 16%) tandis que l'activité recule de 46,3% dans les "Autres régions".
"Le niveau actuel du carnet de commandes reste solide, ce qui permet de maintenir les perspectives sur l'exercice, sous réserve d'une amélioration de la situation géopolitique d'ici la fin de ce premier semestre", a commenté Bruno Thivoyon, président du Directoire.
Côté perspectives, Beneteau confirme ses objectifs de "croissance significative des ventes sur l'ensemble de l'exercice". Cette guidance reste toutefois conditionnée à une amélioration de la situation au Moyen-Orient, alors que le groupe observe depuis mars un ralentissement marqué des prises de commandes.
Le carnet de commandes livrable sur l'année demeure néanmoins solide, en hausse de près de 10% à taux de change constant à fin avril.
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