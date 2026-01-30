Bénéfices en hausse pour L3Harris Technologies, prévisions solides pour 2026
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 11:11
L3Harris a enregistré un résultat net de 1606 MUSD pour l'exercice 2025, soit une augmentation de 6% par rapport aux 1512 MUSD de l'année précédente.
En données ajustées, le BPA dilué non-GAAP progresse de 11% pour atteindre 10,73 USD.
Le chiffre d'affaires annuel s'établit à 21,9 MdsUSD, affichant une croissance de 3%. Cette performance a été portée par une accélération dans tous les segments notamment 10% pour la division Aerojet Rocketdyne, 4% pour les Systèmes de communication ou 1% pour "Space & Airbone Systems".
La génération de trésorerie a été particulièrement robuste avec un FCF ajusté de 2,8 MdsUSD, en progression de 21%.
Cette hausse s'explique par l'augmentation du résultat net et l'impact favorable de stratégies fiscales. La marge opérationnelle ajustée des segments s'est améliorée de 40 points de base pour atteindre 15,8%, soutenue par les économies de coûts du programme "LHX NeXt" et la monétisation d'actifs anciens.
"2025 a été un point d'inflexion clair pour L3Harris", a déclaré Christopher Kubasik, PDG de l'entreprise. "À l'horizon 2026, nos investissements dans la technologie et les capacités de production, conjugués à un carnet de commandes record et à de solides signaux de demande, nous permettent d'espérer d'excellents résultats".
Concrètement, la direction cible un chiffre d'affaires compris entre 23 MdsUSD et 23,5 MdsUSD et un BPA dilué GAAP situé dans une fourchette de 11,3 USD à 11,5 USD. Le flux de trésorerie disponible est attendu à environ 3 MdsUSD.
Le titre a reculé de 1,2% hier à New York mais affiche toujours une progression de plus de 21% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|355,890 USD
|NYSE
|-1,27%
A lire aussi
-
Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca a annoncé vendredi la signature d'un accord à plusieurs milliards de dollars avec le chinois CSPC Pharmaceuticals pour développer des traitements de nouvelle génération contre l'obésité et le diabète, en marge d'une ... Lire la suite
-
La star américaine du ski Lindsey Vonn a lourdement chuté vendredi lors de la descente de Crans-Montana en Suisse et semble s'être fait mal au genou gauche, à une semaine des Jeux olympiques de Milan-Cortina où elle rêve de briller à 41 ans. Les images sont terribles ... Lire la suite
-
Le leader mondial des équipementiers automobiles Bosch a annoncé vendredi une chute de près de moitié de son résultat opérationnel en 2025 et a repoussé d'un an, à 2027, l'atteinte de son objectif de rentabilité. Le résultat opérationnel de Bosch a chuté de 45% ... Lire la suite
-
Donald Trump menace les pays vendant du pétrole à Cuba de nouveaux droits de douane, La Havane dénonce une "agression brutale"
Le régime cubain peine déjà à couvrir la moitié de ses besoins en électricité. L'intervention américaine au Venezuela -premier fournisseur de pétrole de l'île, a porté un nouveau coup au secteur énergétique cubain. "Une nouvelle escalade des États-Unis contre Cuba". ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer