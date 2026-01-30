 Aller au contenu principal
Bénéfices en hausse pour L3Harris Technologies, prévisions solides pour 2026
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 11:11

Portée par une dynamique record de commandes, l'entreprise de défense américaine affiche des indicateurs de rentabilité et de génération de trésorerie en nette progression sur l'ensemble de l'année 2025.

L3Harris a enregistré un résultat net de 1606 MUSD pour l'exercice 2025, soit une augmentation de 6% par rapport aux 1512 MUSD de l'année précédente.
En données ajustées, le BPA dilué non-GAAP progresse de 11% pour atteindre 10,73 USD.

Le chiffre d'affaires annuel s'établit à 21,9 MdsUSD, affichant une croissance de 3%. Cette performance a été portée par une accélération dans tous les segments notamment 10% pour la division Aerojet Rocketdyne, 4% pour les Systèmes de communication ou 1% pour "Space & Airbone Systems".
La génération de trésorerie a été particulièrement robuste avec un FCF ajusté de 2,8 MdsUSD, en progression de 21%.

Cette hausse s'explique par l'augmentation du résultat net et l'impact favorable de stratégies fiscales. La marge opérationnelle ajustée des segments s'est améliorée de 40 points de base pour atteindre 15,8%, soutenue par les économies de coûts du programme "LHX NeXt" et la monétisation d'actifs anciens.

"2025 a été un point d'inflexion clair pour L3Harris", a déclaré Christopher Kubasik, PDG de l'entreprise. "À l'horizon 2026, nos investissements dans la technologie et les capacités de production, conjugués à un carnet de commandes record et à de solides signaux de demande, nous permettent d'espérer d'excellents résultats".

Concrètement, la direction cible un chiffre d'affaires compris entre 23 MdsUSD et 23,5 MdsUSD et un BPA dilué GAAP situé dans une fourchette de 11,3 USD à 11,5 USD. Le flux de trésorerie disponible est attendu à environ 3 MdsUSD.

Le titre a reculé de 1,2% hier à New York mais affiche toujours une progression de plus de 21% depuis le début de l'année.

