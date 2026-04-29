Bénéfice triplé en 2025, Rising Stone confirme ses objectifs
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 18:15
Rising Stone affiche un résultat net consolidé de 10,1 MEUR en 2025, en hausse de 214% sur un an (base retraitée), marquant un triplement de sa profitabilité sur un an.
Le chiffre d'affaires progresse quant à lui de 3% à 71,2 MEUR, tandis que le résultat d'exploitation bondit de 73% à 14,8 MEUR, portant la marge opérationnelle à 20,8%.
Après prise en compte d'un résultat financier toujours négatif mais en amélioration (-1,4 MEUR vs -2,7 MEUR un an plus tôt) et d'un résultat exceptionnel de -1,1 MEUR lié principalement à des corrections d'erreurs sur exercices antérieurs, le résultat net consolidé affiche une marge nette de 14,2%, contre 4,7% un an plus tôt.
Le groupe précise que les comptes 2024 ont été retraités pour intégrer ces éléments exceptionnels, ce qui rend la comparaison annuelle cohérente.
"Les objectifs annoncés lors de notre introduction en Bourse ont été pleinement atteints, et même dépassés sur notre principal indicateur de performance avec un résultat net consolidé de plus de 10 MEUR" a souligné le PDG, Jean-Thomas Olano.
Rising Stone proposera un dividende de 1,55 EUR par action (rendement de 3,2%) et confirme sa guidance, visant en 2026 un chiffre d'affaires de 75 MEUR et un résultat net supérieur à 15 MEUR. A horizon 2028, Rising Stone ambitionne d'atteindre 155 MEUR de chiffre d'affaires et plus de 30 MEUR de résultat net, sans modification de ses objectifs à ce stade.
Le titre a terminé la séance en hausse de 0,93%, à 49 euros, ce qui reste toutefois assez loin du prix de son introduction en Bourse, fin février 2026, à 58,3 euros.
Valeurs associées
|49,000 EUR
|Euronext Paris
|+0,93%
A lire aussi
-
Un homme déjà mis en examen en 2025 pour viols sur des jeunes garçons dans le Beaujolais (Rhône), l'a de nouveau été en avril après la découverte d'autres victimes, 34 au total, âgées de trois à neuf ans, a indiqué mercredi le parquet de Villefranche-sur-Saône, ... Lire la suite
-
Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé jeudi avoir multiplié par six son bénéfice net sur un an et enregistré un chiffre d'affaires record au premier trimestre 2026, grâce à l'intelligence artificielle (IA). Samsung s'est imposé comme un acteur clé, ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Tesla TSLA.O a annoncé mercredi que son premier camion Semi avait commencé à sortir d'une ... Lire la suite
-
Au programme ce matin : Airbus, Amundi, Pernod Ricard, Sopra Steria, Visa. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer