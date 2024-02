Bénéfice record de TotalEnergies : "Il faut réquisitionner" et "contrôler tous ces superprofits", appelle Nathalie Arthaud

Nathalie Arthaud à Paris le 3 avril 2022. ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

"Ces mastodontes devraient être gérés collectivement, on devrait les mettre au service de la société, de la population", a assuré Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière, sur BFMTV ce mercredi 7 février.

Nouveau bénéfice net record en 2023 pour TotalEnergies, après une année 2022 historique. La 4e major mondiale a en effet amélioré son bénéfice net de 4% par rapport à 2022, à 21,4 milliards de dollars (19,8 milliards d'euros) pour un chiffre d'affaires de 237 milliards de dollars. Des chiffres qui tombent alors que les prix des carburants repartent à la hausse.

Sur BFMTV ce mercredi 7 février, Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière, a estimé qu'il fallait "réquisitionner" et "contrôler tous ces superprofits". "Je pense même qu'il faudrait exproprier Total", a-t-elle complété. "En réalité, c'est ça qui fait flamber, encore une fois, les prix", a analysé celle qui a été candidate à la dernière présidentielle. "Ces mastodontes devraient être gérés collectivement. On devrait les mettre au service de la société, de la population", a martelé Nathalie Arthaud, assurant n'être "pas du tout d'accord pour dire que les lois du marché, c'est le système qui marche le mieux."

"Elles marchent bien ces lois du marché pour les petits agriculteurs qui ont fait les barrages pendant quinze jours, pour les travailleurs en général, pour le climat ? Non. Il faut organiser cette économie. On a des ressources et des richesses incroyables, il faut enfin les organiser pour satisfaire les réels besoins des populations", a conclu la porte-parole de Lutte ouvrière.

Une croissance en trompe l'oeil

Selon le PDG de TotalEnergies Patrick Pouyanné, la "croissance des hydrocarbures, en particulier du gaz naturel liquéfié (GNL), et de l'électricité" est à l'origine de ces bénéfices, a-t-il dit ce mercredi, évoquant également devant la presse son "coût de production le plus bas" du marché dans le domaine du pétrole et sa stratégie d'achat/vente de GNL. Ce bilan est cependant en-deçà des prévisions des analystes, qui attendaient entre 21 et 22 milliards d'euros de bénéfice net.

Cette croissance est en trompe l'oeil car elle bénéficie d'une base de comparaison favorable par rapport au résultat de l'an dernier qui aurait été encore plus élevé s'il n'avait été amputé d'une énorme dépréciation liée au retrait d'activités en Russie. Et de fait, le bénéfice ajusté pour 2023, l'indicateur de référence pour les investisseurs, a reculé de 36% à 23,2 milliards de dollars, par rapport à 2022, du fait du désengagement russe.

Alors que ses milliards de profits donnent lieu chaque trimestre à des débats alimentés par les politiques et les ONG, TotalEnergies a d'ores et déjà tenu à publier mardi, veille de publication de ses résultats, ses "contributions et engagements" pour la France. Il a notamment annoncé qu'il débourserait "320 millions d'euros d'impôt sur les bénéfices et taxe de solidarité sur l'électricité au titre de 2023". Mais le groupe, interrogé par l'AFP, n'a toutefois pas précisé quelle est la part des impôts sur ce montant.