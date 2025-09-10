Bénéfice net en baisse chez Neurones, prévisions annuelles confirmées
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 18:25
Le chiffre d'affaires semestriel s'élève quant à lui à 424,3 millions d'euros, en progression de 5,4%, dont +4,6% à périmètre constant. Le résultat opérationnel ressort à 33,1 millions d'euros, soit 7,8% du chiffre d'affaires, en baisse de 11% sur un an.
Cette évolution reflète une pression sur la marge brute liée à la tension sur les prix, une légère hausse de l'intercontrat et de nouvelles charges fiscales et sociales estimées à 0,4% du chiffre d'affaires. Le résultat opérationnel d'activité s'établit à 37,4 millions d'euros, soit une marge de 8,8%.
La trésorerie nette, hors dettes IFRS 16, atteint 282,2 millions d'euros, en progression de 25,3 millions sur un an.
Dans un climat économique jugé toujours incertain, le groupe confirme ses prévisions pour 2025 : un chiffre d'affaires de près de 850 millions d'euros et une marge opérationnelle d'environ 8%.
Valeurs associées
|40,9500 EUR
|Euronext Paris
|+2,50%
A lire aussi
-
Le Rassemblement national ne veut pas censurer immédiatement le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, mais attend une "rupture" avec la politique menée jusqu'ici, a expliqué son président Jordan Bardella mercredi à Strasbourg. Le parti d'extrême droite ne ... Lire la suite
-
Au coeur du jeu politique, le Parti socialiste met la pression sur Sébastien Lecornu, proche d'Emmanuel Macron, et pose de strictes conditions pour ne pas le censurer, alors que La France insoumise l'accuse déjà de jouer les supplétifs de la macronie. Le patron ... Lire la suite
-
Kering et la société d'investissement Mayhoola ont annoncé mercredi que la répartition actuelle du capital social de Valentino resterait inchangée jusqu’en 2028 au plus tôt. Selon un communiqué, les options de vente dont dispose Mayhoola sur sa participation résiduelle ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a fini en légère hausse mercredi, digérant sereinement le recul surprise de l'indice des prix à la production en août aux Etats-Unis, tout en gardant un œil sur la situation politique française. Le CAC 40 a pris 0,15%, à 7.761,32 points, en hausse ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer