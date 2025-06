Bénédicte Chrétien nommée directrice générale de CFM Indosuez Wealth Management

(AOF) - Réuni le 11 juin, le conseil d’administration de CFM Indosuez, filiale d’Indosuez Wealth Management à Monaco, a décidé de nommer Bénédicte Chrétien au poste de directrice générale de CFM Indosuez WM. Cette nomination sera effective le 1er octobre 2025 sous réserve de l’approbation des autorités de surveillance concernées. Elle succédera à Mathieu Ferragut qui prend de nouvelles fonctions, au sein d'Indosuez, en tant que directeur général adjoint en charge du pôle advisory, financing et coverage après avoir pendant plus de six ans fortement développé la banque de gestion de fortune à Monaco.

Bénédicte Chrétien, actuellement directrice des ressources humaines groupe de Crédit Agricole S.A. depuis mars 2016 et membre de son comité exécutif, dispose d'une expérience solide et reconnue au plus haut niveau du secteur bancaire et financier notamment en gestion de fortune et gestion d'actifs où elle a travaillé pendant plus de vingt ans.

Elle est également administratrice d'Indosuez Wealth Management depuis 2021. À Monaco où CFM Indosuez Wealth Management est présent depuis 1922, Bénédicte Chrétien aura pour mission de poursuivre le développement de la filiale, notamment auprès de la clientèle fortunée internationale.