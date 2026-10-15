Bending Spoons s'envole après que Berkshire a renforcé sa prise de participation

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15 octobre - ** L'action de la société technologique italienne Bending Spoons BSP.O a bondi de 11,3 % jeudi pour atteindre 59,50 dollars, son plus haut niveau depuis son introduction en bourse cet été, au lendemain de l'augmentation de la participation de Berkshire Hathaway BRKa.N

** Le titre BSP a finalement bondi de 41 % mercredi après que Berkshire a investi 330 millions de dollars supplémentaires , venant s’ajouter à l’investissement de 600 millions de dollars réalisé par le conglomérat lors de l’introduction en bourse de la société propriétaire d’AOL et de Vimeo

** La participation de Berkshire dans la société s’élève désormais à 4 %

** BSP a ouvert à 31 dollars le 1er juillet après une offre publique dont le prix avait été fixé à 29 dollars le 30 juin; jeudi, le titre a dépassé son précédent plus haut intrajournalier post-introduction en bourse de 58,94 dollars, atteint le 11 août

** Sur les 12 analystes couvrant le titre, 8 attribuent la note "achat fort" ou "achat", 3 la note "conserver" et 1 recommande la "vente"; le cours cible médian est de 48 dollars, selon les données de LSEG