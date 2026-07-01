Bending Spoons, propriétaire de Vimeo, s'apprête à faire son entrée sur le marché américain après une introduction en bourse de 1,68 milliard de dollars

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Bending Spoons BSP.O s'apprête à faire son entrée sur le marché américain dans le courant de la journée de mercredi, après que cette entreprise technologique italienne a fixé le prix de son introduction en bourse au-dessus de la fourchette prévue, afin de lever 1,68 milliard de dollars .

Cette introduction en bourse permettra de tester l’intérêt des investisseurs pour les entreprises de logiciels, alors que le secteur a été durement touché en début d’année par les craintes que l’IA ne vienne bouleverser les modèles économiques établis.

Les entreprises de logiciels ont été largement absentes du marché américain des introductions en bourse depuis le début de l’année 2026, alors même qu’un flux constant de transactions importantes et l’introduction en bourse phare de SpaceX SPCX.O ont propulsé les recettes du deuxième trimestre au-delà du seuil record de 100 milliards de dollars.

"Ce sera sans aucun doute un indicateur pour le secteur des logiciels, mais cela pourrait simplement s’expliquer par la rareté des opérations dans ce domaine. Bending Spoons présente un profil très différent de celui de la plupart des introductions en bourse de sociétés de logiciels en cours de préparation", a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un prestataire spécialisé dans la recherche sur les introductions en bourse et les ETF.

Le modèle de Bending Spoons, un hybride entre une société de capital-investissement et une entreprise technologique , consiste à acquérir et à restructurer des entreprises numériques en réduisant les effectifs et en modernisant les technologies.

Parmi ses acquisitions depuis 2025 figurent la plateforme de streaming Brightcove , la plateforme vidéo Vimeo , la marque Internet AOL et la place de marché de billetterie Eventbrite .

La société milanaise et les actionnaires vendeurs ont cédé 58 millions d’actions à 29 dollars chacune, soit un prix supérieur à la fourchette initialement annoncée de 26 à 28 dollars. L’introduction en bourse a valorisé Bending Spoons à 18,4 milliards de dollars, sur la base du nombre d’actions en circulation indiqué dans ses documents réglementaires.

ACQUÉREUR EN SÉRIE

Bending Spoons, dont le nom s’inspire d’une scène du film de science-fiction "Matrix", est renée de ses cendres après l’échec de l’application de journal intime Evertale en 2013.

Les 40 000 dollars restants après la liquidation d’Evertale ont été utilisés par le directeur général Luca Ferrari et les cofondateurs pour lancer Bending Spoons. L’entreprise est depuis devenue l’une des sociétés technologiques les plus en vue d’Europe.

L’entreprise s’est développée grâce à plus de 50 acquisitions, et d’autres devraient suivre. Selon son prospectus d’introduction en bourse, Bending Spoons a identifié plus de 1 000 entreprises numériques qui pourraient constituer des cibles d’acquisition intéressantes à l’avenir.

"C’est une histoire intéressante, et ils ont su créer un récit cohérent autour de la détention de plus de 50 entreprises. L’argumentaire “résoudre les problèmes grâce à l’IA” est logique en théorie, même si nous aurions aimé voir un historique plus long", a déclaré Matt Kennedy.

Contrairement aux fonds d’investissement privés, Bending Spoons ne revend pas les entreprises acquises.