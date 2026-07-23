Benchmark relève son objectif de cours pour AMD suite aux accords conclus avec Azure et Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juillet - ** La société de courtage Benchmark relève l'objectif de cours d'AMD AMD.O , le concepteur de puces, de 485 $ à 685 $

** Ce nouvel objectif de cours laisse entrevoir un potentiel de hausse d'environ 24% par rapport au dernier cours de clôture

** La société cite l’élargissement du partenariat entre Microsoft MSFT.O et AMD concernant Azure, ainsi que l’engagement d’Anthropic à utiliser les puces AMD dans le cadre d’un déploiement à grande échelle de l’IA à partir du premier semestre 2027

** Microsoft et Anthropic “améliorent considérablement la visibilité d’AMD dans le domaine des infrastructures d’IA” - selon la société de courtage

** 45 des 54 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, et neuf “conserver”; l’objectif de cours médian est de 540 $ – données compilées par LSEG

** L'action AMD recule de 1,3% à 545,5 $

** En tenant compte des fluctuations intrajournalières, le titre a progressé d’environ 155% cette année