Benchmark relève le PT de General Motors pour refléter une meilleure exécution de 2025

10 février - ** Benchmark relève l'objectif de prix de General Motors GM.N pour tenir compte d'une exécution plus forte que prévu en 2025

** Nouveau PT à 90$ contre 65$ précédemment, ce qui représente une hausse de 11,5% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que GM a pratiqué une politique de prix disciplinée et une atténuation soutenue des tarifs grâce à une cadence plus rationnelle des véhicules électriques et à une reconstitution régulière des marges en Amérique du Nord

** GM a désormais atteint les objectifs opérationnels, stratégiques et de rendement du capital, y compris un contrôle plus strict des coûts, une amélioration de la gamme, une accélération de la réduction des pertes liées aux véhicules électriques et un flux de trésorerie disponible constamment robuste pour l'automobile", indique la société de courtage

** 19 des 28 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, sept comme "conservée" et deux comme "vendue"; leur prévision médiane est de 96 $ - données LSEG

** En 2025, les actions de GM ont augmenté de 58,3 %