Benchmark relève l'objectif de cours de J.B. Hunt en raison de sa force intermodale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** Le groupe Benchmark a relevé son objectif de prix sur la société de transport J.B. Hunt Transport Services

JBHT.O de 220 $ à 230 $ et a réitéré sa notation "achat"

** Le nouveau PT représente une hausse de 5,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Benchmark indique que la qualité des services ferroviaires et la capacité de transport de lots complets limitée continuent de soutenir la croissance du transport intermodal

** Elle ajoute que les volumes intermodaux nord-américains sont restés stables d'une année sur l'autre au premier trimestre, les liaisons intérieures ayant été plus performantes, tandis que les faibles importations de la côte ouest ont pesé sur le trafic international

** Séparément, Citi a également augmenté le PT de 221 $ à 228 $

** 13 des 26 sociétés de courtage attribuent à l'action une note "à l'achat" ou supérieure, 11 une note "à conserver" et une note "à la vente"; leur objectif de cours médian est de 217,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait augmenté de 12 % depuis le début de l'année