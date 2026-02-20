 Aller au contenu principal
Benchmark réduit l'objectif de prix de Builders FirstSource en raison de la faiblesse de la demande de logements
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 15:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 février - ** Le courtier Benchmark réduit l'objectif de prix du fournisseur de matériaux et de produits de construction Builders FirstSource BLDR.N à 138 $ contre 142 $; il réitère sa notation "achat"

** Le nouveau PT représente une hausse de 23,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Benchmark affirme que BLDR est bien positionné pour aider les constructeurs à naviguer dans les vents contraires du marché, mais les conditions météorologiques difficiles du premier trimestre ont ralenti l'activité, repoussant potentiellement toute preuve de stabilisation de la demande

** BLDR a prévu une marge bénéficiaire annuelle inférieure aux estimations de Wall Street mardi, car la faiblesse persistante de la construction de logements et les contraintes liées à l'accessibilité ont pesé sur ses activités

** La médiane des objectifs de prix des 24 courtiers couvrant le titre est de 125 $ - données compilées par LSEG

** BLDR a chuté de 28% en 2025

