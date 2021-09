Paris, le 27 septembre, 2021 – Ipsos et Nathalie Roos ont décidé d’un commun accord d’interrompre leur projet au terme duquel Nathalie Roos devait prendre prochainement les fonctions de Directeur Général d’Ipsos. Cette décision fait suite à des échanges approfondis entre Didier Truchot et Nathalie Roos qui se sont déroulés depuis l’annonce de sa future nomination le 19 juillet dernier.

La semaine dernière, ces discussions ont fait apparaitre de profondes divergences entre les parties qui ont abouti à cette décision. Bien entendu, ce constat de désaccord ne remet pas en cause les projets d’Ipsos de poursuivre l’exécution de son plan de développement matérialisé par la mise en place de l’initiative stratégique appelée « Total Understanding Project » (T.U.P.) en juillet 2018 et dont la conséquence la plus visible a été un retour à une croissance plus forte de l’activité.

Le Conseil d’Administration d’Ipsos SA a pris la décision de nommer Ben Page Directeur Général d’Ipsos, succédant à Didier Truchot à partir du 15 Novembre 2021. Didier Truchot assurera les fonctions de Président du Conseil d’administration.

Membre du Comité Exécutif d’Ipsos, et âgé de 56 ans, Ben possède une expérience de plus de 35 ans dans l’industrie des études de marché et des sondages. Depuis 2009, il occupe la fonction de Directeur Général d’Ipsos MORI au Royaume-Uni, où Ipsos est positionné comme un leader du marché. Dans ce cadre, Ben a su démontrer d’exceptionnelles qualités de dirigeant.

Avant de diriger les activités d’Ipsos Outre-Manche, Ben était associé au sein de l’entreprise MORI UK, où il était à la tête de l’Institut de Recherche Sociale, dédié aux services apportés au secteur public et aux gouvernements. Il a été un membre clé de l’équipe qui a réalisé l’opération de rachat de MORI par ses cadres avant la vente à Ipsos en 2005.

Ben a étudié l’Histoire Moderne (Economie et Politique) et a obtenu un diplôme de l’Université d’Oxford. Entre autres rôles non-exécutifs, Ben est professeur détaché au King’s College London et membre du Conseil de l’Economic and Social Research Council.

Didier Truchot a affirmé : « Je connais Ben depuis 16 ans. C’est un grand professionnel qui a toujours su combiner innovation et rigueur, soucis du capital humain et maîtrise des technologies. Au-delà des performances de notre société britannique, il a joué un rôle important dans l’élaboration et la mise en place de programmes qui font d’Ipsos une entreprise parmi les plus équilibrées et les plus solides de son industrie. » Il a ajouté, « Je suis très confiant que Ben saura accélérer la transformation d’Ipsos et s’assurer du succès des projets qui renforceront son statut de partenaire privilégié pour ses clients, ses employés et ses actionnaires. »

La prochaine publication de l’activité au troisième trimestre 2021 aura lieu le 21 octobre après la clôture de la Bourse et sera suivie à 18h00 d’une vidéo conférence animée par Didier Truchot et Ben Page.

