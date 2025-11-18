BellRing chute après avoir annoncé un chiffre d'affaires net pour l'exercice inférieur à l'estimation de Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
18 novembre - ** Les actions de la société d'aliments et de boissons à base de protéines BellRing Brands BRBR.N chutent de 14,1 % à 22 $ avant la mise sur le marché ** La société prévoit que le chiffre d'affaires net pour l'exercice 2026 se situera entre 2,41 et 2,49 milliards de dollars, en dessous de l'estimation des analystes de 2,51 milliards de dollars - données compilées par LSEG
** Le chiffre d'affaires net du premier trimestre devrait diminuer d'environ 5 % par rapport à l'année précédente, en raison de certains facteurs ponctuels, selon la société
** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre de 51 cents n'atteint pas l'estimation de 54 cents
** 15 des 17 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 2 à "conserver"; le PT médian est de 45 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé de 66% depuis le début de l'année
