Bellevue AM dévoile un fonds sur le surpoids et l’obésité

Le gestionnaire d’actifs suisse Bellevue Asset Management, spécialisé sur la thématique de la santé, s’apprête à lancer le fonds Bellevue Obesity Solutions (Lux) le 30 novembre prochain. Le fonds sera géré par Christian Lach, Lukas Leu et Oliver Kubli et se focalise sur la mégatendance de l’excès de poids et de l’obésité. L’Organisation mondiale de la Santé projette que plus de 50% de la population mondiale sera en surpoids ou obèse d’ici 2035 (contre près de 40% actuellement). Pour étayer sa thèse d’investissement, Bellevue AM donne un autre chiffre. Les coûts mondiaux liés à l’obésité devraient s'élever à plus de 4?000 milliards de dollars par an, « ce qui serait comparable à l’impact de la pandémie de COVID-19 en 2020 » , précise le gérant suisse.

Environ 80% du portefeuille, composé de 40 à 60 titres, sera investi dans le secteur de la santé tandis que les entreprises actives dans les domaines de la nutrition et de l’activité physique pourront former jusqu’à 20% des valeurs détenues. Le fonds ciblera par exemple des sociétés biopharmaceutiques et medtech axées sur le traitement de l’obésité et des maladies associées ou actives dans leur diagnostic. Entrent également dans le périmètre les fournisseurs de services de santé tels que les hôpitaux qui offrent une approche holistique de la gestion du diabète, les centres de réadaptation ou les centres de dialyse. Sur le volet nutrition et activité physique, les sociétés actives dans le domaine de la nutrition, du fitness ou du sport « qui présentent un intérêt certain pour la prévention et le traitement de l’obésité » seront privilégiées par les gérants.

«En tant que boutique d’idées d’investissement dans la santé, avec plus de 20 experts dédiés à l’investissement dans ce secteur, nous sommes en mesure de proposer à nos clients un accès privilégié aux mégatendances dès leur apparition. Les traitements liés à l’excès de poids et à l’obésité bénéficient actuellement d’un soutien politique fort, bien plus que dans tout autre domaine de traitement, et offrent par ailleurs un potentiel de croissance attrayant » indique Christian Lach, co-gérant du fonds, dans un communiqué.

Adrien Paredes-Vanheule