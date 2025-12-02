Belite Bio vise un nouveau record après une levée de fonds de 350 millions de dollars

2 décembre -

** Les actions de Belite Bio BLTE.O sont en hausse de 3,9 % avant l'ouverture du marché, à 160 $, après la fixation du prix de 350 millions de dollars pour une opération de suivi la nuit précédente.

** Le développeur de médicaments a déclaré lundi soir () avoir vendu environ 2,3 millions d'American Depositary Shares à 154 $.

** Lundi, les actions de BLTE ont atteint un record intrajournalier de 154,99 $ et ont terminé la séance en hausse de 12 % à 154,02 $, après que le médicament expérimental de la société pour une maladie génétique rare de l'œil a atteint son objectif principal () dans une étude de phase tardive.

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour la préparation de la commercialisation et le développement de ses pipelines, ainsi que pour le fonds de roulement et d'autres objectifs généraux.

** Morgan Stanley, Leerink, BofA et Cantor Fitzgerald sont les teneurs de livre conjoints. ** BLTE a environ 35,2 millions d'actions en circulation au 30 novembre, selon le prospectus de l'offre .

** Séparément, Mizuho relève BLTE de "neutre" à "surperformer" et augmente le PT à 194 $ (de 105 $) en réaction à l'information sur le médicament contre les maladies oculaires.

** Désormais, les 6 courtiers qui couvrent BLTE sont haussiers et leur estimation médiane est de 140 $, selon les données de LSEG.

** Jusqu'à la clôture de lundi, les actions de BLTE ont bondi de 144 % au cours des trois derniers mois.