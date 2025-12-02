 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 079,38
-0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Belite Bio vise un nouveau record après une levée de fonds de 350 millions de dollars
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 15:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre -

** Les actions de Belite Bio BLTE.O sont en hausse de 3,9 % avant l'ouverture du marché, à 160 $, après la fixation du prix de 350 millions de dollars pour une opération de suivi la nuit précédente.

** Le développeur de médicaments a déclaré lundi soir () avoir vendu environ 2,3 millions d'American Depositary Shares à 154 $.

** Lundi, les actions de BLTE ont atteint un record intrajournalier de 154,99 $ et ont terminé la séance en hausse de 12 % à 154,02 $, après que le médicament expérimental de la société pour une maladie génétique rare de l'œil a atteint son objectif principal () dans une étude de phase tardive.

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour la préparation de la commercialisation et le développement de ses pipelines, ainsi que pour le fonds de roulement et d'autres objectifs généraux.

** Morgan Stanley, Leerink, BofA et Cantor Fitzgerald sont les teneurs de livre conjoints. ** BLTE a environ 35,2 millions d'actions en circulation au 30 novembre, selon le prospectus de l'offre .

** Séparément, Mizuho relève BLTE de "neutre" à "surperformer" et augmente le PT à 194 $ (de 105 $) en réaction à l'information sur le médicament contre les maladies oculaires.

** Désormais, les 6 courtiers qui couvrent BLTE sont haussiers et leur estimation médiane est de 140 $, selon les données de LSEG.

** Jusqu'à la clôture de lundi, les actions de BLTE ont bondi de 144 % au cours des trois derniers mois.

Valeurs associées

BELITE BIO SP ADR
155,3500 USD NASDAQ +0,86%
MORGAN STANLEY
169,740 USD NYSE +0,72%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/12/2025 à 15:18:06.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank