Belimo grimpe après un relèvement à l'achat chez UBS

(Zonebourse.com) - Belimo prend 4,5% à 771 CHF à Zurich, soutenu par un relèvement de recommandation de la part d'UBS, qui met en avant une dynamique de marché plus favorable dans les centres de données, de nature à profiter à cet équipementier spécialisé dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC).
L'établissement financier helvétique relève sa recommandation sur Belimo de "conserver" à "acheter", avec un objectif de cours porté de 827 à 900 CHF, une nouvelle cible offrant un potentiel de hausse de 22% pour l'action par rapport à son dernier cours de clôture.
"Les dernières données d'UBS Evidence Lab concernant les projets d'expansion des capacités des centres de données laissent entrevoir un environnement de marché plus favorable que celui actuellement intégré dans les cours", explique UBS dans le résumé de sa note.
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