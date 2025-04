Believe: vers un retrait obligatoire au prix de 15,3 euros information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 11:21









(CercleFinance.com) - L'actionnaire majoritaire de Believe a annoncé mercredi son intention de déposer une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire sur les actions Believe qu'il ne détient pas.



Upbeat BidCo, l'entité détenue par le PDG et fondateur du spécialiste de la musique numérique, Denis Ladegaillerie, et par les fonds EQT et TCV, a prévu de déposer une offre au prix de 15,30 euros par action.



Ce niveau représente des primes de respectivement 2,9%, 4,4%, 7,5% et 6% par rapport aux cours moyens à 30 jours, 60 jours, 120 jours et 180 jours pondérés par les volumes en date de lundi soir.



L'offre, qui sera déposée auprès de l'AMF aujourd'hui, devrait être ouverte au cours du deuxième trimestre 2025.



Après sa clôture, Upbeat BidCo mettra en oeuvre une procédure de retrait obligatoire dans la mesure où les actionnaires minoritaires détiennent moins de 10% du capital et des droits de vote de Believe.



Les actionnaires minoritaires recevront une indemnité égale au prix de l'offre dans le cadre du retrait obligatoire.



Upbeat BidCo détient actuellement plus de 96,6% du capital social, représentant 95,4% des droits de vote.





Valeurs associées BELIEVE 15,2600 EUR Euronext Paris +0,93%