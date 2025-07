Believe: plus de 2,1 millions d'actions apportées à l'OPR information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 16:10









(Zonebourse.com) - BNP Paribas et Goldman Sachs Bank Europe ont fait connaître à l'AMF que, durant son offre publique de retrait (OPR) visant les actions Believe, soit du 8 au 21 juillet inclus, Upbeat Bidco a acquis 2.109.540 actions au prix unitaire de 17,20 euros.



Ainsi, à la clôture de l'OPR, l'initiateur détient 99.361.755 actions, soit 98,67% du capital et 97,40% des droits de vote de la société de musique sous forme numérique. La suspension de la cotation des actions Believe est maintenue jusqu'à nouvel avis.





Valeurs associées BELIEVE 17,2000 EUR Euronext Paris 0,00%