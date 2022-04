Believe nomme Alex Kennedy au poste de Directeur Général pour le Royaume-Uni, renforçant ainsi sa position dans le 4ème marché mondial de la musique afin de soutenir au mieux les artistes et les labels locaux

Paris, le 12 avril 2022 – Believe, l’un des leaders mondiaux de la musique numérique, annonce la nomination d’Alex Kennedy au poste de Directeur Général pour le Royaume-Uni, confirmant ainsi son investissement dans le 4ème marché mondial de la musique.

Reportant à Denis Ladegaillerie, Fondateur et PDG de Believe, Alex Kennedy dirigera les trois secteurs d’activité de Believe au Royaume-Uni : « Solutions Premium » (y compris « Label and Artist Solutions » et « Artist Services ») et « Solutions Automatisées » (TuneCore), et aura pour mission d’affiner la stratégie de fusions et acquisitions du Groupe dans la région. Dans ce rôle, Alex Kennedy sera chargé de définir les meilleures stratégies pour accélérer la croissance, de mettre le savoir-faire et l’expertise numériques inégalés de Believe au service des artistes et des labels britanniques et de continuer à renforcer nos relations de qualité avec les plateformes de streaming (DSPs).

Denis Ladegaillerie , commente : « L’objectif principal de Believe est de soutenir les artistes locaux à chaque étape de leur carrière dans les 50 pays où nous opérons, et le Royaume-Uni ne fait pas exception. Le streaming remodèle les dynamiques de consommation de la musique et permet aux artistes internationaux de gagner de plus en plus de parts de marché localement, transformant le Royaume-Uni en marché d’import. Il est donc essentiel d’y œuvrer pour un traitement plus transparent et plus équitable entre les contenus internationaux et locaux, et je suis convaincu que la nomination d’Alex permettra à Believe UK de prendre toute sa part dans le soutien des artistes et des labels locaux contre la domination, sur leur propre marché, de leurs homologues américains. »

La nomination d’Alex Kennedy renforcera davantage le positionnement de Believe au Royaume-Uni, où le Groupe a connu de francs succès en 2021, notamment en figurant dans les playlists de premier plan et en représentant en moyenne 10% de part de marché dans « New Music Friday » sur Spotify UK, avec un record de 13 titres placés en une semaine et 41 partenariats majeurs avec des DSPs de premier plan. Février 2022 a marqué une autre étape importante puisque le label de métal de Believe, Nuclear Blast, est entré dans le top 10 des labels indépendants les plus importants au Royaume-Uni en 2021 (d’après le « Global Music Report » de 2021 de l’IFPI), permettant ainsi à Believe UK de décrocher son premier album numéro 1 au Royaume-Uni avec 'Amazing Things' de Don Broco (février 2022).

De plus, en 2021, Believe UK a décroché trois singles ‘Silver UK chart’ (Macky Gee de Shogun Audio, Bru C de Crucast et Afro B de Marathon Artists), deux ‘Gold EU Impala Singles’ (avec HUGEL et Matt Sassari, tous deux de Cr2 Records), ainsi que trois ‘Top 100 UK Chart Singles’ (Grace Davies, Bru C et Skepta x Fumez The Engineer) et douze dans le ‘Top 100 UK Chart Albums’ (y compris The Hunna, Les Reyton (Scruff of the Neck), Courtney Barnett (Marathon Artists) et Vistas).

Alex Kennedy, Directeur Général de Believe au Royaume-Uni , déclare : « Je suis extrêmement heureux de rejoindre ce que je considère être l’entreprise la plus excitante et la plus visionnaire de l’industrie de la musique. J’ai observé la trajectoire remarquable de Believe avec un réel intérêt au fil des ans et j’ai eu la chance de travailler avec leurs équipes britanniques et internationales dans mes postes précédents. Faire désormais partie de l’équipe est un véritable honneur et un plaisir. »

Alex Kennedy apporte deux décennies d’expérience à travers tous les secteurs de l’industrie de la musique, ayant travaillé dans le management d’artistes, la distribution, la synchronisation, la promotion, le « D2C », la billetterie et le licensing numérique. Auparavant, il a occupé les postes clés de directeur commercial de la plateforme « D2C » Music Glue, de responsable du développement commercial chez Sky Tickets, de responsable des licences musicales chez Sky TV, de responsable de l’édition chez Omnifone, ainsi que de fondateur et directeur général de l’entreprise Retail Tech Givvit et de manager de l’artiste Doc Brown (Ben Bailey Smith).

Denis Ladegaillerie poursuit : « Alex possède un mélange unique d’expérience en entreprise, en start-up et en scale-up et a connu du succès dans toutes ses entreprises et aventures créatives dans les industries de la musique, du divertissement et de la technologie en tant que dirigeant, fondateur et manager d’artistes. Au cours des deux dernières années, l’activité de Believe au Royaume-Uni a continué de croître et de se développer, grâce au leadership et au professionnalisme remarquables de Ben Rimmer (directeur des « Label and Artist Solutions ») et de Malena Wolfer (responsable des « Artist Services »). Je les remercie personnellement pour l’excellent travail et l’engagement dont ils ont fait preuve, et j’ai hâte de voir ce marché croître davantage sous l’impulsion et la direction d’Alex. »

Alex Kennedy est 3 fois lauréat du « Music Week Sync Award » et co-créateur de l’émission de télévision « Sky Arts Sessions », mettant en lumière des artistes tels que Little Simz, The 1975 et James Vincent McMorrow. Il a fondé, construit et revendu la plateforme sociale permettant d’offrir bons et cadeaux Givvit et a joué un rôle déterminant dans la sortie de l’album « Stemma » de Doc Brown en 2017, ainsi que dans le développement des publicités pour des annonceurs de premier plan tels que Sainsburys (« Christmas » en 2017), Just Eat (avec Snoop Dogg en 2020) et M&S (« Can I Scan It » en 2022).



