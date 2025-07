Believe: l'OPR ouverte ce mardi information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 15:08









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Believe, déposée par BNP Paribas et Goldman Sachs Bank Europe pour le compte de la société Upbeat Bidco, sera ouverte du 8 juillet au 21 juillet inclus.



Détenant 97.252.215 actions Believe, soit 96,57% du capital et 95,34% des droits de vote, l'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des actions existantes, soit un nombre maximum de 3.451.529 titres, au prix unitaire modifié de 17,20 euros.



A l'issue de l'OPR, et dans la mesure où les conditions requises sont d'ores et déjà remplies, il demandera la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions Believe non présentées à l'offre en contrepartie d'une indemnisation unitaire de 17,20 euros.





Valeurs associées BELIEVE 17,2000 EUR Euronext Paris +0,23%