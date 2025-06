Believe grimpe après le relèvement de l'offre de son actionnaire majoritaire

(AOF) - Believe (+10,52% à 17,02 euros) caracole en tête du marché SRD. Le spécialiste de la musique sous forme numérique est soutenu par le relèvement de l'offre de rachat de son principal actionnaire. Upbeat BidCo a augmenté le prix de son offre à 17,20 euros par action Believe, extériorisant une prime de de 12,6% par rapport aux cours moyens 30 jours. " Upbeat Bidco détient actuellement plus de 96,6% du capital de Believe à l'issue de son OPA à 15 euros par action réalisée en 2024 ", rappelle Invest Securities.

Upbeat BidCo est une entité détenue directement et indirectement par Denis Ladegaillerie, fondateur et PDG de Believe, et directement par Upbeat MidCo, une société contrôlée par le fonds EQT X et des fonds conseillés par TCV.

Le comité ad hoc a unanimement formulé une recommandation positive de l'offre au prix relevé, en estimant que celle-ci est conforme aux intérêts de Believe, de ses actionnaires et de ses salariés.

Le conseil d'administration, suivant la recommandation du comité ad hoc, a par conséquent émis, à l'unanimité des membres ayant pris part au vote, un avis motivé favorable sur l'offre.

L'action Believe, qui a été introduite en Bourse en juin 2021, progresse de 18% depuis le début de l'année.

