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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Believe fixe le prix de son offre à EUR 19,50 dans le cadre de son IPO
Reuters09/06/2021 à 18:30

9 juin (Reuters) - BELIEVE SAS BLV.PA :

* ANNONCE LE SUCCÈS DE SON INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT PARIS AVEC UNE AUGMENTATION DE CAPITAL D'UN MONTANT D'ENVIRON 300 MILLIONS D'EUROS

* SUR LA BASE DU PRIX D'INTRODUCTION DE 19,50 EUROS PAR ACTION ET AVANT EXERCICE DE L'OPTION DE SURALLOCATION, LA CAPITALISATION BOURSIÈRE DE BELIEVE S'ÉLÈVERAIT À ENVIRON 1,9 MILLIARDS D'EUROS

* A NOTER QUE LE DÉBUT DES NÉGOCIATIONS DES ACTIONS BELIEVE SUR LE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D'EURONEXT PARIS AURA LIEU DEMAIN, JEUDI 10 JUIN 2021

* PRIX DE L'OFFRE FIXÉ À 19,50 EUROS PAR ACTION, FAISANT RESSORTIR UNE CAPITALISATION BOURSIÈRE D'ENVIRON 1,9 MILLIARDS D'EUROS AVANT EXERCICE DE L'OPTION DE SURALLOCATION

* ENTEND EN PARTICULIER AFFECTER LE PRODUIT DE L'ÉMISSION DES ACTIONS OFFERTES AU FINANCEMENT JUSQU'EN 2023 DES BESOINS IDENTIFIÉS DANS LE CADRE DE SON PLAN DE DÉVELOPPEMENT 2022-2025

* LE MONTANT DU PRODUIT NET DE L'ÉMISSION DES ACTIONS NOUVELLES EST ESTIMÉ À ENVIRON 280 MILLIONS D'EUROS (ENVIRON 309 MILLIONS D'EUROS EN CAS D'EXERCICE INTÉGRAL DE L'OPTION DE SURALLOCATION)

* A L'ISSUE DE L'OFFRE, LE FLOTTANT REPRÉSENTERA ENVIRON 14,35% DU CAPITAL DE BELIEVE ET POURRA ÊTRE PORTÉ À ENVIRON 15,70% DU CAPITAL EN CAS D'EXERCICE INTÉGRAL DE L'OPTION DE SURALLOCATION

* BELIEVE PREND UN ENGAGEMENT D'ABSTENTION D'UNE DURÉE DE 180 JOURS CALENDAIRES SUIVANT LA DATE DE RÈGLEMENT-LIVRAISON DE L'OFFRE

* LE RÈGLEMENT-LIVRAISON DE L'OFFRE EST PRÉVU LE 11 JUIN 2021

* A PARTIR DU 14 JUIN 2021, LES NÉGOCIATIONS SUR EURONEXT PARIS DÉBUTERONT SUR UNE LIGNE DE COTATION INTITULÉE « BELIEVE »

Pour plus de détails, cliquez sur BLV.PA

(Gdansk Newsroom)

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