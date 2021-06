BELIEVE ESPÈRE LEVER AU MOINS 300 MILLIONS D'EUROS VIA SON IPO À PARIS

PARIS (Reuters) - Believe, spécialisé dans l'accompagnement numérique d'artistes et de labels musicaux indépendants, a fixé mardi entre 19,50 et 22,50 euros le prix de son introduction en Bourse de Paris, qui devrait lui permettre de lever au minimum 300 millions d'euros et lui donner une valorisation de 1,9 à 2,1 milliards.

Le prix de l'offre, qui comprend une option de surallocation portant sur un maximum de 10% des actions nouvelles, devrait être arrêté le 9 juin pour une première négociation des titres sur le marché réglementé le lendemain.

Le Fonds stratégique de participations (FSP) s'est engagé à participer à hauteur de 60 millions d'euros à l'opération.

Basé à Paris et connu également sous les noms de Believe Digital, Believe Music et Believe Distribution Services, le groupe musical est spécialisé dans l'accompagnement des artistes et des labels indépendants. En France, il est notamment derrière le rappeur Jul.

Citi, JPMorgan et Société Générale agissent en qualité de coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés pour l'IPO. BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC et UBS sont chefs de file et teneurs de livre associés et Rothschild & Co agit en tant que conseil financier indépendant de Believe.

