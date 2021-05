Belfius s' associe à la nouvelle plateforme d' investissement à impact Planet First Partners

(NEWSManagers.com) - Belfius a annoncé devenir partenaire et distributeur exclusif sur le marché belge de la nouvelle plateforme d' investissement Planet First Partners, récemment lancée par Frédéric de Mévius et Alexander de Wit. " Grâce à ce partenariat, Belfius souhaite répondre au besoin croissant de diversification de portefeuille de ses clients Wealth, Corporate et institutionnels en leur proposant une opportunité d' investissement en Private Equity unique en son genre, et qui cible les entreprises européennes en croissance, susceptibles de devenir demain des leaders mondiaux dans les domaines de la consommation saine et durable, de la santé et de l' environnement" , explique un communiqué.

Créée par Frédéric de Mévius et Alexander de Wit - précédemment respectivement fondateur, CEO puis chairman et membre du comité exécutif de Verlinvest -, Planet First Partners est une plateforme d' investissement en Private Equity, qui investit exclusivement dans des sociétés mariant un impact tangible sur la société et sur l' humain avec un potentiel de rendement financier attractif.

Le montant minimal d' investissement dans la plateforme Planet First Partners est fixé à 250.000 euros. Cette plateforme s' adresse aux investisseurs dynamiques, avec un horizon de placement à long terme.

Outre son rôle de distributeur exclusif pour la Belgique, Belfius sera impliqué dans les principaux organes de gouvernance de la plateforme.

" Après l' arrivée dans notre gamme de solutions d' investissement de BlackRock et JPMorgan, à côté de celles de notre partenaire historique Candriam, ce nouveau partenariat nous permet de proposer de nouvelles opportunités exclusives à nos clients Wealth, Corporate et institutionnels dans le domaine du Private Equity, et de répondre à leur besoin de diversification, toujours en ligne avec notre purpose de banque Meaningful & Inspiring " , commente Dirk Gyselinck, Managing Director Wealth, Enterprises & Public de Belfius.