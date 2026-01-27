 Aller au contenu principal
BEL-20 (Bruxelles) : retrace son zénith des 5.357Pts
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 11:07

L'indice BEL-20 (bourse de Bruxelles) retrace son zénith des 5.357Pts du 16 janvier, sans même avoir refermé le "gap" des 5.277Pts du 21 janvier.
Attention au risque de double-top après une remontée vers les sommets sans volumes : la validation d'un "M" baissier s'opèrerait sous 5.250Pts avec 5.110 (MM50) puis surtout 5.000 (MM100) en ligne de mire.

