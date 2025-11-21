Bekaert lance une nouvelle tranche de rachats d'actions
21/11/2025
Le spécialiste belge des technologies de transformation des câbles en acier et de revêtement précise que, sous réserve des conditions de marchés, il a l'intention d'achever cette tranche avant la publication de ses résultats 2025, prévue le 26 février prochain.
Valeurs associées
|35,8500 EUR
|Euronext Bruxelles
|+2,87%
