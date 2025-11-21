 Aller au contenu principal
Bekaert lance une nouvelle tranche de rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 15:25

Bekaert gagne plus de 2% à Bruxelles, à la suite de l'annonce du démarrage ce vendredi de la nouvelle tranche de son programme de rachat d'actions, pour un montant total de jusqu'à 25 millions d'euros, des actions destinées à être annulées.

Le spécialiste belge des technologies de transformation des câbles en acier et de revêtement précise que, sous réserve des conditions de marchés, il a l'intention d'achever cette tranche avant la publication de ses résultats 2025, prévue le 26 février prochain.

