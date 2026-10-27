Beiersdorf voit son CA se tasser légèrement en organique au 3e trimestre

Beiersdorf, maison mère notamment des marques Nivea, La Prairie et tesa, publie un chiffre d'affaires de 2,36 MdsEUR au titre du 3e trimestre 2026, en hausse de 0,4% en données nominales et en recul organique de 1,3%.

"Le 3e trimestre de Beiersdorf a montré une amélioration des performances de l'ensemble de notre activité grand public par rapport au 1er semestre", met en avant Vincent Warnery, directeur général du groupe allemand de cosmétiques.

Son activité Derma a poursuivi sa surperformance, avec une croissance organique à deux chiffres de 10,6%, tandis que La Prairie a accéléré sa croissance organique à 8,5%, portée par une dynamique toujours soutenue en Chine.

Le chiffre d'affaires de Nivea a reculé de 4,9% en données organiques, mais Beiersdorf souligne une amélioration de sa dynamique par rapport au 2e trimestre, ce qui permet au groupe d'affirmer que le plan de redressement de sa marque phare progresse.

En dehors de ses activités grand public, le chiffre d'affaires de tesa a diminué de 4,3% en données organiques, un recul que le groupe explique par des pénuries de semi-conducteurs ayant pénalisé son activité électronique.

Beiersdorf confirme ses prévisions pour l'ensemble de 2026, dont, à l'échelle du groupe, une baisse organique du chiffre d'affaires de l'ordre de quelques points de pourcentage (low single digit) et une marge EBIT hors éléments exceptionnels d'au moins 11,8%.