Beiersdorf plus forte baisse du DAX, Deutsche Bank dégrade le titre
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 14:15

Le titre Beiersdorf accuse la plus forte baisse de l'indice DAX mercredi à la Bourse de Francfort dans le sillage d'une dégradation des analystes de Deutsche Bank, qui estiment que le récent rebond du fabricant de soins pour la peau est allé trop loin. Vers 14h00, l'action perd autour de 3,3%, alors que le DAX avance au même moment de 0,4%.

Dans une note diffusée dans la matinée, le bureau d'études rappelle que le cours de Bourse de Beiersdorf s'est apprécié d'environ 17% depuis le début de l'année, à comparer avec une hausse de l'ordre de 9% pour son secteur, à savoir celui des biens de grande consommation, et d'environ 7% pour le marché dans son ensemble.

Avec un ratio cours/bénéfice (PER) de 23,6x pour 2026, qui fait dorénavant apparaître une prime de 38% par rapport au reste du secteur, DB estime que la valeur intègre désormais le scénario d'une croissance organique de l'activité de grande consommation ( consumer) d'environ 3 à 4% pour l'exercice 2026, conforme à son modèle basé sur une hausse de l'activité de 3,7%.

Partant de ce constat, les analystes considèrent que le récent "rallye" boursier a déjà capté la majeure partie du potentiel de hausse du titre.

Parallèlement, Deutsche Bank dit craindre que les pénuries qui se manifestent sur le marché des mémoires n'entraînent un ralentissement du rythme des lancements de produits électroniques grand public, ce qui pose de son point de vue un risque pour la division tesa, dont les adhésifs sont utilisés dans l'électronique.

