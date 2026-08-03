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Beiersdorf délaissé après un abaissement de ses objectifs pour 2026
information fournie par Zonebourse 03/08/2026 à 14:45
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Beiersdorf chute de 3% à 78,3 EUR à Francfort, délaissé après une révision en baisse des objectifs annuels du groupe allemand de cosmétiques, à l'occasion de la publication de résultats du 1er semestre, pénalisés par les difficultés de Nivea.

Le détenteur notamment des marques Nivea, Eucerin et La Prairie a dévoilé un BPA (hors éléments exceptionnels) quasiment stable à 2,55 EUR au titre du 1er semestre 2026, contre 2,54 EUR un an auparavant, mais une marge opérationnelle ajustée en recul de 0,6 point à 15,5%.

A 4,95 MdsEUR, son chiffre d'affaires s'est contracté de 4,5% en données publiées et de 3,5% en organique, dont une baisse organique de 4% pour la division Grand Public sous l'effet de pressions continues sur sa marque phare Nivea.

"Nous prenons désormais des mesures encore plus décisives pour ramener Nivea à la croissance avec un plan de redressement sur 18 mois axé sur le renforcement de la compétitivité de la marque", affirme néanmoins le CEO Vincent Warnery.

"Pour soutenir ce plan, nous allons augmenter les investissements destinés aux consommateurs dans la marque. Notre priorité numéro un est de ramener notre activité à la croissance d'ici à 2027 et d'assurer une croissance rentable à partir de 2028", poursuit-il.

S'il maintient ainsi ses ambitions à moyen terme inchangées, Beiersdorf abaisse ses objectifs pour l'année en cours, n'attendant désormais plus qu'une marge opérationnelle ajustée d'au moins 11,8%, contre un objectif précédent légèrement inférieur au niveau de 2025, qui était de 14%.

De même, le propriétaire, outre de marques de cosmétiques, des adhésifs tesa, prévoit désormais un recul organique de son chiffre d'affaires annuel "dans le bas de la plage à un seul chiffre", et non plus une stabilité ou une légère croissance organique.

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BEIERSDORF
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