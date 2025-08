Beiersdorf: ajustement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 06/08/2025 à 09:17









(Zonebourse.com) - Beiersdorf fait part d'un ajustement de ses perspectives pour 2025, 'dans le contexte des conditions de marché plus difficiles observées récemment', et pointant 'des défis et des développements volatils dans de vastes régions du monde'.



Le groupe allemand de cosmétiques anticipe désormais une croissance organique des ventes d'environ 3% (contre 4 à 6% auparavant) et s'attend à une marge d'EBIT ajustées (hors exceptionnel) légèrement supérieure au niveau de 2024 (13,9%).



'Nous prévoyons d'accélérer la croissance au second semestre, grâce à notre solide pipeline d'innovation', nuance son CEO Vincent Warnery, qui attend une contribution significative du lancement du sérum épigénétique Nivea au second semestre.



Au premier semestre, Beiersdorf a réalisé un BPA ajusté stable à 2,54 euros et une marge d'EBIT ajustée en retrait de 0,1 point à 16,1% pour des ventes de 5,2 milliards, en croissance organique de 2,1% (+1,9% pour le segment grand public et +3% pour tesa).





Valeurs associées BEIERSDORF 98,700 EUR XETRA -7,32%