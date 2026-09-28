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Beiersdorf à la traîne, Jefferies toujours inquiet pour Nivea
information fournie par AOF 28/09/2026 à 14:56

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(Zonebourse.com) - Beiersdorf s'inscrit en baisse en Bourse lundi après la publication d'une note d'analyse de Jefferies qui s'inquiète toujours des performances de Nivea, la marque-phare du groupe allemand.

Alors que les supermarchés achetaient beaucoup de produits Nivea à l'avance, ils préfèrent puiser dans leurs stocks plutôt que de passer de nouvelles commandes, explique le courtier, un élément auquel s'ajoutent des tensions avec la grande distribution puisque les négociations sur les prix entre Nivea et les clients s'avèrent également difficiles.

Dans la mesure où le broker dit ne voir aucun signe d'amélioration à court terme, il préfère revoir à la baisse ses prévisions de résultats, jugeant que les bonnes performances de la dermatologie grâce notamment à la marque Aquaphor aux Etats-Unis ou le début de stabilisation de La Prairie ne parviennent pas à compenser ces facteurs.

Des difficultés chez tesa aussi

Concernant tesa, sa filiale d'adhésifs et de fixation, l'intermédiaire indique s'inquiéter des performances du 3e trimestre 2026 en raison de la pénurie de composants susceptible selon lui de pénaliser l'activité dans le secteur des semi-conducteurs et de l'électronique, ce qui le conduit à anticiper une décroissance organique de ses ventes sur la période, alors que le reste du marché s'attend encore à une légère hausse ( 1,6%).

Jefferies, qui affiche une recommandation conserver sur le titre, abaisse en conséquence son objectif de cours de 76 à 74 euros.

Suite à ces commentaires, l'action perd 0,6% à 78,1 euros vers 14h40, l'une des plus fortes baisses de l'indice DAX 40, qui progressait de 0,1% au même moment.

Beiersdorf a prévu de publier ses résultats du 3e trimestre le 27 octobre prochain.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 28/09/2026 à 14:56:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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