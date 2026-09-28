Beiersdorf à la traîne, Jefferies toujours inquiet pour Nivea

(Zonebourse.com) - Beiersdorf s'inscrit en baisse en Bourse lundi après la publication d'une note d'analyse de Jefferies qui s'inquiète toujours des performances de Nivea, la marque-phare du groupe allemand.

Alors que les supermarchés achetaient beaucoup de produits Nivea à l'avance, ils préfèrent puiser dans leurs stocks plutôt que de passer de nouvelles commandes, explique le courtier, un élément auquel s'ajoutent des tensions avec la grande distribution puisque les négociations sur les prix entre Nivea et les clients s'avèrent également difficiles.

Dans la mesure où le broker dit ne voir aucun signe d'amélioration à court terme, il préfère revoir à la baisse ses prévisions de résultats, jugeant que les bonnes performances de la dermatologie grâce notamment à la marque Aquaphor aux Etats-Unis ou le début de stabilisation de La Prairie ne parviennent pas à compenser ces facteurs.

Des difficultés chez tesa aussi

Concernant tesa, sa filiale d'adhésifs et de fixation, l'intermédiaire indique s'inquiéter des performances du 3e trimestre 2026 en raison de la pénurie de composants susceptible selon lui de pénaliser l'activité dans le secteur des semi-conducteurs et de l'électronique, ce qui le conduit à anticiper une décroissance organique de ses ventes sur la période, alors que le reste du marché s'attend encore à une légère hausse ( 1,6%).

Jefferies, qui affiche une recommandation conserver sur le titre, abaisse en conséquence son objectif de cours de 76 à 74 euros.

Suite à ces commentaires, l'action perd 0,6% à 78,1 euros vers 14h40, l'une des plus fortes baisses de l'indice DAX 40, qui progressait de 0,1% au même moment.

Beiersdorf a prévu de publier ses résultats du 3e trimestre le 27 octobre prochain.

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