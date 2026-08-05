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Bed Bath & Beyond recule alors que sa perte nette au deuxième trimestre s'aggrave
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 11:11
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** L'action de la société de commerce en ligne Bed, Bath & Beyond recule de 5,9 % à 5,23 dollars en pré-ouverture

** La perte nette de la société au deuxième trimestre s'aggrave à , en raison des coûts liés aux acquisitions et à la restructuration

** La société annonce une perte nette de 39,5 millions de dollars au deuxième trimestre, supérieure aux estimations des analystes qui tablaient sur une perte de 20,5 millions de dollars

** Perte ajustée par action de 53 cents, contre des estimations de 26 cents

** Deux analystes sur six attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou mieux, quatre la classent « à conserver »; objectif de cours médian à 9 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action BBBY affichait une hausse de 1,8 % depuis le début de l'année

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