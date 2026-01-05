Bed Bath & Beyond nomme l'initié Marcus Lemonis au poste de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président exécutif de Bed Bath & Beyond BBBY.N , Marcus Lemonis, a été nommé au poste de directeur général, a annoncé la société dans un document réglementaire lundi.

Les actions de la société ont augmenté de près de 5 % dans les échanges de pré-marché.

M. Lemonis, qui assumera les deux fonctions, a déclaré dans une lettre adressée aux actionnaires que "nous avons une voie toute tracée pour éliminer 25 millions de dollars de dépenses supplémentaires au cours des 12 prochains mois, principalement grâce aux synergies de la fusion"

Il a ajouté que la société poursuivra ses acquisitions au cours des 12 prochains mois. En novembre, Bed Bath & Beyond a accepté d'acquérir The Brand House Collective pour un montant de près de 27 millions de dollars.

La société s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites en 2023, et certains de ses actifs ont été achetés par le distributeur en ligne Overstock pour environ 21,5 millions de dollars. Overstock s'est ensuite rebaptisé Bed Bath & Beyond.