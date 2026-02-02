 Aller au contenu principal
Bed Bath & Beyond en hausse après l'annonce de l'acquisition de Tokens.com
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 16:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 février - ** Les actions de la société de commerce électronique Bed Bath & Beyond BBBY.N ont augmenté d'environ 8 % à 6,38 $

** La société acquiert Tokens.com afin d'établir les bases essentielles d'une plateforme unifiée d'investissement et de finances personnelles

** La société va acquérir Tokens.com afin d'établir une base critique pour une plateforme unifiée d'investissement et de finance personnelle

** Notre stratégie rassemble des partenaires tels que Figure Technologies et Figure Markets, l'infrastructure de tZERO et les capacités d'exploitation et d'intégration de l'IA fournies par ShyftLabs", déclare Marcus Lemonis, directeur général de Bed Bath & Beyond

** La plateforme Tokens.com devrait être opérationnelle d'ici le 1er juillet

** BBBY en hausse de ~11% en 2025

