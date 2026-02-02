Bed Bath & Beyond en hausse après l'annonce de l'acquisition de Tokens.com

2 février - ** Les actions de la société de commerce électronique Bed Bath & Beyond BBBY.N ont augmenté d'environ 8 % à 6,38 $

** La société acquiert Tokens.com afin d'établir les bases essentielles d'une plateforme unifiée d'investissement et de finances personnelles

** Notre stratégie rassemble des partenaires tels que Figure Technologies et Figure Markets, l'infrastructure de tZERO et les capacités d'exploitation et d'intégration de l'IA fournies par ShyftLabs", déclare Marcus Lemonis, directeur général de Bed Bath & Beyond

** La plateforme Tokens.com devrait être opérationnelle d'ici le 1er juillet

** BBBY en hausse de ~11% en 2025