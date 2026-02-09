Becton Dickinson revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2026, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualise le mouvement des actions, ajoute le commentaire d'un analyste au paragraphe 6 et le commentaire du directeur général au paragraphe 9) par Sahil Pandey

Le fabricant d'appareils médicaux Becton Dickinson BDX.N a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels, en deçà des attentes de Wall Street, après la vente de son unité de bioscience et de diagnostic à Waters Corp

WAT.N , ce qui a entraîné une baisse d'environ 4 % de ses actions lundi.

Les deux entreprises avaient signé un accord de 17,5 milliards de dollars en juillet de l'année dernière, qui avait été conclu plus tôt dans la journée.

Becton prévoit maintenant un bénéfice ajusté par action pour l'exercice 2026 de 12,35 à 12,65 dollars, en baisse par rapport à sa vision précédente de 14,75 à 15,05 dollars. Les analystes s'attendaient à un BPA de 14,72 $, selon les données de LSEG.

Elle prévoit également que le bénéfice ajusté du deuxième trimestre se situera entre 2,72 et 2,82 dollars par action, ce qui est inférieur aux estimations de 3,28 dollars selon les données compilées par LSEG.

Ces prévisions sont venues assombrir un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux prévisions pour le premier trimestre.

"Nous continuons à penser qu'il n'est pas surprenant que cette équipe de direction choisisse de rester trop conservatrice alors qu'elle s'occupe de la séparation des sciences de la vie et des défis continus liés aux vaccins, à la Chine et à Alaris", a déclaré Robbie Marcus, analyste chez J.P. Morgan.

Becton s'attend à ce qu'environ 80 % de son portefeuille chinois fasse partie du programme d'approvisionnement basé sur le volume pour les produits de soins de santé standardisés pour le système hospitalier public du pays d'ici la fin de l'exercice 2026, les volumes unitaires restant résistants malgré les réductions de prix.

La société a également déclaré que les tarifs douaniers ont fait baisser les marges brutes et les marges d'exploitation au cours du trimestre.

Le directeur général Tom Polen a déclaré que la gamme de pompes à perfusion Alaris a chuté en glissement annuel, même si la part de marché de BD a frôlé les 60 %, la croissance étant mise sous pression par la grande vague de mises à jour pluriannuelles de la société liée à des correctifs antérieurs.

Pour le trimestre clos le 31 décembre, le bénéfice ajusté de BD de 2,91 $ par action a battu les estimations de 2,81 $, tandis que le revenu de 5,25 milliards de dollars a également dépassé les attentes de 5,15 milliards de dollars.