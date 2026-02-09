Becton Dickinson réduit ses perspectives après la cession des biosciences
Becton Dickinson anticipe désormais un bénéfice par action compris entre 12,35 et 12,65 dollars pour l'exercice 2026, contre une estimation précédente de 14,75 à 15,05 dollars. Cette révision s'explique par la séparation de l'activité biosciences et diagnostics, cédée au groupe Waters et dont la finalisation est attendue lundi. Le groupe précise que les nouvelles prévisions intègrent le transfert de certaines charges, les revenus liés aux services de transition et l'impact financier du produit de cession. À la suite de cette annonce, le titre recule d'environ 2% en séance.
Selon Waters, l'acquisition annoncée en juillet dernier est qualifiée de transformatrice et doit renforcer sa présence dans les applications cliniques et diagnostiques. Les analystes estiment que Becton Dickinson bénéficie désormais d'un recentrage stratégique plus lisible sur des segments MedTech à plus forte croissance. Toutefois, le rythme de croissance à moyen terme, attendu autour de quelques pourcents, reste incertain. Cette évolution stratégique s'inscrit dans un contexte de performances contrastées selon les divisions du groupe.
Au titre du trimestre clos le 31 décembre 2025, Becton Dickinson a publié un bénéfice par action de 2,91 dollars, supérieur au consensus de 2,81 dollars. Le chiffre d'affaires a atteint 5,25 milliards de dollars, en hausse de 1,6% sur un an et au-dessus des attentes de 5,15 milliards. La croissance a été soutenue par la division Connected Care et par l'activité Interventional, dont les ventes ont progressé respectivement de 5,5% et 5,8%. À l'inverse, l'activité sciences de la vie a enregistré un recul de 8,3%, tandis que le chiffre d'affaires hors division cédée a augmenté de 3,5% à 4,49 milliards de dollars.
