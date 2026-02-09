 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Becton Dickinson réduit ses perspectives après la cession des biosciences
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 19:59

Becton Dickinson a abaissé ses prévisions de bénéfice pour l'exercice 2026 afin d'intégrer les effets de la vente de son activité biosciences et diagnostics à Waters. Cette opération marque une étape stratégique majeure pour le groupe, qui se recentre sur ses activités MedTech, tout en provoquant une réaction négative du marché.

Becton Dickinson anticipe désormais un bénéfice par action compris entre 12,35 et 12,65 dollars pour l'exercice 2026, contre une estimation précédente de 14,75 à 15,05 dollars. Cette révision s'explique par la séparation de l'activité biosciences et diagnostics, cédée au groupe Waters et dont la finalisation est attendue lundi. Le groupe précise que les nouvelles prévisions intègrent le transfert de certaines charges, les revenus liés aux services de transition et l'impact financier du produit de cession. À la suite de cette annonce, le titre recule d'environ 2% en séance.

Selon Waters, l'acquisition annoncée en juillet dernier est qualifiée de transformatrice et doit renforcer sa présence dans les applications cliniques et diagnostiques. Les analystes estiment que Becton Dickinson bénéficie désormais d'un recentrage stratégique plus lisible sur des segments MedTech à plus forte croissance. Toutefois, le rythme de croissance à moyen terme, attendu autour de quelques pourcents, reste incertain. Cette évolution stratégique s'inscrit dans un contexte de performances contrastées selon les divisions du groupe.

Au titre du trimestre clos le 31 décembre 2025, Becton Dickinson a publié un bénéfice par action de 2,91 dollars, supérieur au consensus de 2,81 dollars. Le chiffre d'affaires a atteint 5,25 milliards de dollars, en hausse de 1,6% sur un an et au-dessus des attentes de 5,15 milliards. La croissance a été soutenue par la division Connected Care et par l'activité Interventional, dont les ventes ont progressé respectivement de 5,5% et 5,8%. À l'inverse, l'activité sciences de la vie a enregistré un recul de 8,3%, tandis que le chiffre d'affaires hors division cédée a augmenté de 3,5% à 4,49 milliards de dollars.

Valeurs associées

BECTON DICKINSON
208,070 USD NYSE -0,97%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank