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Becton Dickinson investira 19 milliards de dollars aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 06/10/2026 à 17:34

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Becton Dickinson s'est engagé à investir 19 milliards de dollars aux Etats-Unis dans le cadre d'un accord avec l'administration Trump prévoyant une protection contre de futurs droits de douane. Le fabricant de dispositifs médicaux devient le premier grand acteur américain du secteur à conclure un accord de ce type.

Le groupe consacrera ses investissements à ses capacités de production, ses opérations et sa chaîne d'approvisionnement, dont 3 milliards de dollars destinés à des sites industriels stratégiques. Becton Dickinson prévoit notamment d'accroître sa production américaine d'environ 5 milliards d'unités par an de consommables médicaux essentiels. La part de ces produits provenant des Etats-Unis devrait ainsi atteindre environ 80%.

Becton Dickinson prévoit également de fabriquer aux Etats-Unis toutes les aiguilles destinées au marché américain, en utilisant de l'acier produit dans le pays. En contrepartie, certains produits et intrants pourraient bénéficier d'un allègement des futurs droits de douane relevant de la Section 232. Le groupe n'a toutefois pas encore chiffré l'impact financier de l'accord, les taux, les produits concernés et le calendrier définitif des mesures restant à déterminer.

L'accord s'inscrit dans la stratégie de l'administration Trump visant à utiliser les droits de douane pour favoriser la relocalisation de la production dans le secteur de la santé. Plus d'un milliard de dollars des 3 milliards consacrés aux sites stratégiques seront investis dans le Nebraska. Becton Dickinson avait déjà annoncé en janvier un investissement de 110 millions de dollars à Columbus, dans cet Etat, pour développer la production de seringues préremplissables et de canules et créer environ 120 emplois.

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