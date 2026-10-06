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Becton Dickinson en hausse après s'être engagé à investir 19 milliards de dollars américains pour bénéficier d'un allègement des droits de douane
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 16:19

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Le titre de Becton Dickinson BDX.N , groupe mondial spécialisé dans les technologies médicales, bondit de 2,87 % à 185,85 dollars

** La société s'engage à investir 19 milliards de dollars sur plusieurs années dans la production nationale aux États-Unis, en échange d'une protection contre de futurs droits de douane

** BDX indique qu’elle prévoit de réaliser des investissements en capital, dans ses opérations et dans sa chaîne d’approvisionnement, dont 3 milliards de dollars destinés aux sites de production

** La Maison Blanche indique également que BDX investit 110 millions de dollars pour développer la production de seringues dans son usine de Columbus, après un premier investissement de 35 millions de dollars

** En tenant compte de la hausse enregistrée aujourd’hui, BDX affiche une progression de 13,59 % depuis le début de l’année

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