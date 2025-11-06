 Aller au contenu principal
Becton Dickinson chute après avoir manqué les prévisions de recettes
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 16:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

6 novembre - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Becton Dickinson BDX.N chutent de 3,7 % à 169,89 $, leur niveau le plus bas depuis plus de huit ans ** Les revenus trimestriels de la société de 5,89 milliards de dollars manquent les attentes moyennes des analystes de 5,90 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Bénéfice ajusté du quatrième trimestre de 3,96 $/shr par rapport aux estimations de 3,92 $/shr ** BDX prévoit maintenant un bénéfice ajusté pour 2026 entre 14,75 et 15,05 $/shr, par rapport aux estimations de 14,84 $/shr

** "Les actions se négocient à la baisse en raison des perspectives décevantes pour 2026 et des pressions continues dans son activité principale", déclare Shagun Singh, analyste chez RBC Capital Markets

**En incluant le mouvement de la séance, l'action a baissé d'environ 25% depuis le début de l'année

