Becton chute ; J.P. Morgan estime que les commentaires haussiers de Novo Nordisk sur la pilule Wegovy sont exagérés

23 janvier - ** Les actions du fabricant de dispositifs d'administration de médicaments Becton Dickinson BDX.N chutent de 2,8 % à 200,85 $ dans les échanges de l'après-midi

** Les analystes de J.P. Morgan estiment que le commentaire haussier de Novo Nordisk NOVOb.CO sur la montée en puissance de son médicament oral contre l'obésité Wegovy a suscité des craintes de "cannibalisation" du marché traditionnel des produits injectables

** D'une part, la forte demande de GLP-1 par voie orale pourrait constituer un défi supplémentaire pour les aspirations de Becton Dickinson à tirer parti de son expertise en matière de seringues préremplies pour les produits biologiques GLP-1" - J.P. Morgan

** BDX fabrique des dispositifs d'administration de médicaments tels que des seringues préremplies et des auto-injecteurs utilisés pour les médicaments GLP-1 injectables tels que Ozempic et Wegovy de Novo

** L'adoption rapide de médicaments par voie orale pourrait réduire la demande pour les produits de BDX

** Malgré cela, la société de courtage s'attend à ce que les injectables jouent un rôle important dans le paradigme du traitement de l'obésité, ajoutant que les médicaments oraux seront principalement utilisés pour l'entretien

** L'action BDX a chuté de 14,5 % en 2025