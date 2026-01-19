 Aller au contenu principal
Beazley flambe grâce à une offre améliorée de Zurich
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 14:45

L'action Beazley flambe de 42% à Londres, entourée après une offre améliorée de Zurich Insurance pour acquérir cette société britannique d'assurance et de réassurance, après un rejet par le conseil d'administration de Beazley de sa proposition précédente.

Zurich Insurance a en effet soumis une proposition améliorée au conseil d'administration de Beazley pour acquérir 100% du groupe, proposant désormais à ses actionnaires un prix de 1280 pence en cash par action Beazley.

La compagnie d'assurance helvétique souligne que ce nouveau prix d'offre représente une prime de 56% sur le cours de clôture de vendredi soir, et de 32% sur le cours record de l'action Beazley de 973 pence enregistré le 6 juin 2025.

Zurich estime que sa proposition offre aux actionnaires de Beazley "une valeur de rachat immédiate et certaine pour leur investissement à un niveau supérieur à ce que Beazley pourrait atteindre dans un délai raisonnable grâce à l'exécution de sa stratégie".

"Cette combinaison de deux entreprises hautement complémentaires permettrait de créer une plateforme mondiale de spécialités de premier plan, basée au Royaume-Uni, qui exploiterait également la présence de Beazley chez Lloyd's de Londres", souligne le Suisse.

Valeurs associées

BEAZLEY
1 141,000 GBX LSE +39,15%
