Bear Market : une opportunité d’investissement ?

La forte reprise de l'activité économique qui a suivi la crise du Covid alors que les chaînes d'approvisionnement restaient fragilisées par la crise sanitaire, puis l'invasion de l'Ukraine par la Russie déclenchant une guerre sur le continent européen, et enfin le retour de confinements stricts en Chine face à la résurgence de l‘épidémie de Covid-19 et à la stratégie zéro Covid des autorités chinoises, ont provoqué une forte volatilité sur les marchés, un retour de l'inflation, et désormais les marchés boursiers semblent s'orienter vers la baisse.

Alors que le spectre de la récession refait surface et que les investisseurs redoutent une baisse durable des cours, on peut se demander si un bear market est forcément une mauvaise chose pour l'investisseur ou si celui-ci ne représente pas plutôt une opportunité d'investissement. Découvrez dans cet article ce qu'est un bear market, en quoi il peut s'avérer une bonne chose pour l'investisseur et les risques qui lui sont associés.

Bear Market : qu'est-ce-que c'est ?

Le terme de bear, par opposition à bull, désigne un marché baissier car l'ours frappe de haut en bas avec sa patte (quand le taureau lui attaque de bas en haut avec ses cornes). On a donc tendance à qualifier de bear market un marché dont le prix des actifs cotés évolue à la baisse.

On peut toutefois se montrer un peu plus précis. Les analystes financiers parlent généralement de marché évoluant en bear market lorsque les prix d'une grande partie des valeurs qui le constituent baissent d'au moins 20 % par rapport au niveau le plus haut qui le précède. Ce marché sortira de bear market s'il remonte au-dessus de ce seuil.

Si les corrections qui correspondent à une chute de l'ordre de 10 % sont monnaie courante, les bear markets qui signalent souvent l'entrée dans une phase de récession sont eux moins fréquents, sans être exceptionnels. On peut notamment citer 1929, 1973, 2000, 2008, 2020.

Bear Market : un moyen d'entrer sur des plus bas pour les investisseurs long terme ?

Le bear market se traduit donc par une baisse importante des actifs cotés. Si certains investisseurs averses au risque peuvent être tentés de solder leurs positions, c'est assurément la chose à ne pas faire. Les cycles boursiers, immuables, voient se succéder expansion, boom, récession et dépression. Les baisses font partie du jeu et elles servent à « assainir » le marché. L'investisseur de long terme qui investit régulièrement avec une stratégie buy&hold en pratiquant le dollar cost averaging (DCA) doit donc savoir perdre un peu pour mieux remonter ensuite.

Mais il est aussi possible de ne pas pratiquer un DCA trop strict et d'adapter les sommes investies selon les fluctuations des cours. L'investisseur de long terme pourra alors investir en Bourse davantage en bear market lorsque les actifs sont sous-cotés. Le bear market est aussi en effet une réelle opportunité pour ceux qui voudraient entrer sur les marchés ou consolider leurs positions.

Investir en Bourse lors d'un Bear Market : les risques à connaître

Attention quand même à vous montrer sélectif. Vous devrez particulièrement soigner votre stock-picking d'actions en Bourse. En effet, certains titres pourraient bien ne pas se relever et une récession pourrait provoquer la faillite des entreprises les plus fragiles, notamment celles de sociétés très endettées.

Enfin, s'il semble évident que la plupart des actifs, après un bear market, profiteront d'un bull market, personne n'est réellement en mesure de prédire quand celui-ci aura lieu. Il est donc absolument indispensable lorsque l'on investit en bear market d'avoir un horizon d'investissement suffisamment long. Celui-ci peut en effet durer plusieurs années et mieux vaut donc investir en Bourse seulement des sommes dont vous n'aurez pas besoin sur le court et moyen-terme.