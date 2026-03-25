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Beam Therapeutics progresse après que le médicament d'édition génétique s'est révélé prometteur pour une maladie pulmonaire et hépatique rare
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 12:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Beam Therapeutics BEAM.O augmentent de 12% à 27,01 $ avant le marché

** La société déclare que son médicament expérimental d'édition de gènes BEAM-302 a montré des résultats prometteurs dans une étude de stade précoce pour le déficit en alpha-1-antitrypsine, une maladie héréditaire rare qui peut endommager les poumons et le foie

** Elle indique qu'une dose unique de 60 mg a permis de maintenir les patients au-dessus des niveaux sains d'une protéine pulmonaire protectrice pendant 12 mois et de réduire fortement une protéine mutante nocive

** Le médicament a été bien toléré, avec des effets secondaires légers à modérés et aucun problème de sécurité grave observé chez 29 patients - BEAM

** La société prévoit une étude de phase avancée au second semestre 2026; la FDA américaine pourrait envisager une approbation accélérée sur la base de données de biomarqueurs

** Les actions ont augmenté de 12 % en 2025

Valeurs associées

BEAM THERAPEUTIC
23,9500 USD NASDAQ -4,85%
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