Beam Therapeutics en hausse après l'étiquette de la FDA pour une thérapie contre la drépanocytose

14 août - ** Les actions de Beam Therapeutics BEAM.O en hausse de 2,11 % à 17,89 $ avant la mise sur le marché

** La société de biotechnologie déclare que La FDA américaine a accordé la désignation de thérapie avancée de médecine régénérative (RMAT) à sa thérapie cellulaire expérimentale, BEAM-101, pour le traitement de la drépanocytose

** L'étiquette RMAT est conçue pour soutenir le développement et l'évaluation de médicaments régénératifs, y compris les thérapies génétiques, dans le but de traiter des maladies graves ou mortelles dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits

** La drépanocytose est une maladie sanguine héréditaire grave qui affecte la forme des globules rouges, qui transportent l'oxygène vers toutes les parties du corps

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé de 29 % depuis le début de l'année