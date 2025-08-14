 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Beam Therapeutics en hausse après l'étiquette de la FDA pour une thérapie contre la drépanocytose
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 13:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 août - ** Les actions de Beam Therapeutics BEAM.O en hausse de 2,11 % à 17,89 $ avant la mise sur le marché

** La société de biotechnologie déclare que La FDA américaine a accordé la désignation de thérapie avancée de médecine régénérative (RMAT) à sa thérapie cellulaire expérimentale, BEAM-101, pour le traitement de la drépanocytose

** L'étiquette RMAT est conçue pour soutenir le développement et l'évaluation de médicaments régénératifs, y compris les thérapies génétiques, dans le but de traiter des maladies graves ou mortelles dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits

** La drépanocytose est une maladie sanguine héréditaire grave qui affecte la forme des globules rouges, qui transportent l'oxygène vers toutes les parties du corps

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé de 29 % depuis le début de l'année

