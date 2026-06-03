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BDx remporte un contrat d'alimentation électrique pour un centre de données auprès de la société indonésienne PLN
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 08:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BDx Data Centers a annoncé mercredi avoir décroché un contrat d'approvisionnement en électricité de 1,2 gigawatt auprès de la compagnie d'électricité publique indonésienne Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Voici quelques détails:

* Le contrat prévoit la fourniture de 788 mégavolts-ampères (MVA) d'électricité par PLN pour alimenter son campus phare dédié à l'IA, le CGK4, situé à Jatiluhur, dans la province de Java occidental.

* Une puissance supplémentaire de 60 MVA est prévue pour un centre de données secondaire, le CGK3A, situé au sud de Jakarta.

* PLN fournira également jusqu'à 385 MVA pour son troisième centre, le CGK5, situé à Suryacipta.

* BDx est une société du portefeuille de l'investisseur en infrastructures I Square Capital, dont le siège est aux États-Unis et qui gère plus de 40 milliards de dollars d'actifs à l'échelle mondiale, selon son site web.

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